Fitnesstrainer Paul B. war selbst am 6. Verhandlungstag im Oktober als Zeuge im Prozess gegen die Gruppe geladen. In der Prozessdokumentation der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (Mobit) und der Thüringer Opferberatung ezra heißt es über Paul B.s Befragung, der Zeuge habe die Aussage verweigert, um sich nicht möglicherweise selbst zu belasten, nachdem der Richter ihn darauf hingewiesen hatte, dass ihm ein Zeugnisverweigerungsrecht zustünde, weil sich den Prozessakten ein Foto von ihm im "Knockout 51"-Pullover befände und er in einer polizeilichen Vernehmung 2022 ausgesagt habe, dass er mit den Angeklagten Bastian Ad. und Maximilian A. gut befreundet sei und ebenfalls angegeben habe an einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung auf der Kirmes in Schönau, zu der er befragt werden sollte, beteiligt gewesen zu sein.