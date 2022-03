"Tschüss Kohle, hallo Zukunft": Der Mann der Gruben

Eine Karte am Aussichtspunkt des Tagebaus informiert über die geographische Lage. In Zukunft soll man vom Aussichtspunkt aus nicht mehr auf Tagebaulöcher sondern auf Seen blicken. Mibrag-Planungschef Bastian Zimmer könnte sich an den Hängen sogar Weinbau vorstellen. Bildrechte: MDR/Isabel Theis