Auch ein ganz anderes Problem soll mit der Wiedereröffnung angepackt werden: Wie Verteilung der gespendeten Waren organisiert wird. Denn bei der Tafel legt man schon immer großen Wert auf Gerechtigkeit. Das heißt, dass nicht die ersten zehn Kunden freie Wahl haben und wer zuletzt an der Reihe ist, muss nehmen, was übrig bleibt.

In Weimar wurde bisher mit einem Nummernsystem gearbeitet. Die Tafelgäste zogen Nummern, die die Reihenfolge festlegten, in der die Kunden bedient wurden.

Pro Tag kommen etwa 80 Menschen her. Wer also eine höhere Nummer gezogen hat, konnte später wiederkommen oder da bleiben und warten. In jedem Fall sollte so gesichert werden, dass alle etwas bekommen, die an dem Tag die Tafel aufgesucht haben.