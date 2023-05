Kein Schwimmunterricht Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Ein Thema taucht regelmäßig in den Medien auf: Viele Kinder können nicht richtig schwimmen. Auch die Corona-Pandemie hat da Anteil, weil die Bäder geschlossen blieben. Vom Sächsischen Kultusministerium hieß es nun, dass pro Pandemiejahr knapp 10.000 Schülerinnen und Schüler keinen Schwimmunterricht erhalten haben. Macht in Summe etwa 28.000 neue Nichtschwimmer. Der Nachholbedarf ist also enorm. Nur wenn das Problem lange bekannt ist, warum bekommt man es dann so schlecht in den Griff?