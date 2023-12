In den vergangenen Monaten haben Klima-Aktivisten in Leipzig und in Magdeburg wiederholt SUVs und Geländewagen angegriffen, haben die Reifen solcher Autos manipuliert. Die Besitzer der Wagen warnten und ermahnten sie: "Wir haben bei einem oder mehreren Ihrer Reifen die Luft abgelassen", steht auf Zetteln, die sie hinter die Scheibenwischer klemmen, und, "sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto". An den Emissionen und den Schaden, die das große Auto in der Welt und in der Nachbarschaft hinterlassen könnten. SUVs seien unnötig und reine Eitelkeit, geben sie den betroffenen Autobesitzern mit.