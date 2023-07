Krawalle in Problemvierteln Keine französischen Verhältnisse in Mitteldeutschland

Fast jede Doku über das Leben in einer Plattenbausiedlung beginnt ähnlich: dramatische Musik, Geschichten von Arbeitslosigkeit und Armut vor grauem Beton. Ein Stigma, das die Bewohnerinnen und Bewohner nur schwer loswürden, sagt Johanna Ludwig. Sie ist Quartiermanagerin in Halle-Neustadt, ein Viertel, das als typisches "Problemviertel" gilt. "Das sind Menschen, die einfach nicht so viel Einkommen haben, die sich nicht so viel leisten können. Und da wir nun mal in einer Leistungsgesellschaft leben, wird darauf eher negativ geguckt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erstmal sehr nette Menschen sind, die zum großen Teil sehr sozial miteinander umgehen in ihren Nachbarschaften."

Ludwig versucht seit Jahren, das negative Image von Halle-Neustadt zu ändern. Es gibt Kiezfeste, Lesepatenschaften, Sozialarbeiter, die immer wieder mit Bewohnern ins Gespräch kommen. Trotzdem könne man auch die Schwierigkeiten nicht verleugnen. "Natürlich, wenn Menschen frustriert sind, kann das schonmal auch eher grob werden. Aber die Frage ist immer, wie kann man bestimmte Dinge lösen, was geht und was geht nicht und wo sind einfach klare Grenzen zu setzen. Also bestimmte Formen der Gewalt müssen dann rechtsstaatlich geklärt werden, das ist klar. Aber wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und die auch immer sagen, hier ist so viel Kriminalität, dann frage ich immer: Naja, ist Ihnen schonmal selber was passiert? Kennen Sie jemanden, dem was passiert ist? Und in der Regel kommt ein Nein."