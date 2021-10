Wenn sich am Samstag der antisemitische Anschlag von Halle zum zweiten Mal jährt, rücken auch die Tatorte wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Im Gedenken an den Anschlag von 2019 sollen am Samstag um 12:04 Uhr in Halle die Glocken der Marktkirche und des Roten Turms läuten. Zu diesem Zeitpunkt hatte am 9. Oktober vor zwei Jahren der Terrorakt in der Saalestadt begonnen. An seinen beiden Hauptschauplätzen – der Synagoge und einem Döner-Imbiss – will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Gedenken an die Opfer und ihre Angehörigen Kränze niederlegen.