Seit 1993 hat es solch eine Rentenerhöhung im Osten nicht gegeben : plus 6,12 Prozent. Damals waren die Löhne und Renten aufgrund der erhofften Ost-West-Angleichung besonders stark gestiegen. Mit 5,35 Prozent fiel die Erhöhung im Westen so hoch aus wie seit 1983 (damals Prozent) nicht mehr.

Wie gewonnen so zerronnen – so könnte man das Rentenplus im Vergleich zur Inflation sehen. Denn bei ca. zehn Prozent Inflation bleibt unterm Strich für viele Rentner ein Einkommensverlust, so Constantin Schwarzer vom Sozialverband Deutschland (SoVD): "Die auf dem Papier sehr gute Rentenerhöhung in 2022 hat nicht ausgereicht, um die enormen Preissteigerungen auszugleichen. Doppelt bitter ist, dass zusätzlich der sogenannte Nachholfaktor wiedereingeführt worden ist. Denn dadurch ist die Rentenerhöhung geringer ausgefallen. In Verbindung mit der Nullrunde 2021 konnte die Inflation daher nicht ausgeglichen werden." Und Verena Bentele vom VdK ergänzt: "Vor allem diejenigen, die mit einer kleinen Rente auskommen müssen, sind mit den explodierenden Kosten überfordert. Hier reicht das Geld kaum mehr für das Lebensnotwendige."