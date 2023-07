Dicke, dunkle Qualmwolken drehen sich gen Himmel in Mecklenburg-Vorpommern. Darunter verenden in Alt Tellin im März 2021 rund 50.000 Schweine. Es ist einer der verheerendsten Stallbrände in Deutschland. Die Feuerwehr war machtlos. Dabei hatte es schon lange vor Inbetriebnahme der Anlage Proteste gegeben – auch wegen des Brandschutzes.

"Wieso konnte fast kein Tier gerettet werden", fragt Rechtsanwalt Ulrich Werner. Er hatte den BUND 2010 bei der Klage gegen die Inbetriebnahme der Anlage in Alt Tellin vertreten und wurde 2021 von Greenpeace mit einem Gutachten zum Brandschutz in der Schweinemast Alt Tellin beauftragt. "Warum war der Stall schon im Einsturz begriffen, als die Feuerwehr gekommen ist?" Außerdem habe er sich beim Erstellen des Gutachtens gefragt, ob das woanders wieder passieren könne, gerade bei so großen Anlagen. Denn bei kleineren Anlagen passiere dies permanent.

Rechtsanwalt Ulrich Werner hat das Gutachten für Greenpeace erstellt. Bildrechte: MDR exakt Ein zentraler Punkt laut Werner: Ställe sollten durch Brandwände in mehrere Bereiche, sogenannte Brandabschnitte, unterteilt sein. Dadurch geraten bei Feuer nicht alle Tiere sofort in akute Gefahr. Bricht in einem der Bereiche ein Brand aus, greift er im Idealfall nicht gleich auf die anderen Bereiche über, so dass die Tiere dort evakuiert werden können. Der Richtwert in den Landesbauordnungen für die Größe der Abschnitte: 1.600 Quadratmeter.

"Diese Regelgröße wird in der Praxis um ein Vielfaches überschritten", sagt Werner. Das habe das Gutachten ergeben. Das basiert auf der Überprüfung von zehn solcher Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt – alle von derselben Firma betrieben, der LFD Holding GmbH. Demnach sollen in Alt Tellin die Brandabschnitte statt 1.600 über 22.000 Quadratmeter groß gewesen sein. "Das heißt, die in Alt Tellin zugelassenen beiden Brandabschnitte waren 13,5 Mal größer, als diese Regelvorgabe zulässt."