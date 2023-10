Der Fachkräftemangel führt nach Aussage eines Sozialverbandes zu einer Triage – also einer Auslese – in der Pflege. "Betroffen sind in erster Linie schwerstpflegebedürftige Menschen, die besonders dringend einen Pflegeplatz bräuchten aber aufgrund des Personalmangels von den Pflegeheimen abgewiesen werden", sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Bernd Meurer bei MDR AKTUELL. Denn Patienten mit einem höheren Pflegegrad benötigen schlicht mehr Personal, welches in den Einrichtungen fehlt.