Ein großer Militärverband der Deutsch-Französischen Brigade mit mehr als 100 Fahrzeugen fährt am Freitag und Sonnabend von Ostsachsen über Brandenburg nach Sachsen-Anhalt. Die Bundeswehr teilte mit, die Fahrt des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen in Baden-Württemberg finde im Rahmen der Übung "Quadriga 2024" statt, welche Bestandteil der größten Nato-Übung seit Jahrzehnten ist.

Der Konvoi startet demnach am Freitag am Bundeswehr-Truppenübungsplatz Oberlausitz und soll am selben Tag den Truppenübungsplatz Möckern/Altengrabow im Fläming auf der Grenze zwischen den Bundesländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt erreichen. Am Sonnabend - so sieht es der Zeitplan vor - sollen die Militärfahrzeuge im Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Colbitz-Letzlinger Heide nördlich von Magdeburg ankommen.