Im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg ist eine Kugel Eis in Mitteldeutschland größtenteils noch verhältnismäßig günstig. Das geht aus Daten einer stichprobenartigen Eisdielen-Umfrage des Portals "coupons.de" hervor. Demnach kostet eine Kugel Eis in Halle aktuell rund 1,47 Euro, in Erfurt 1,53 Euro und in Magdeburg 1,60 Euro. Etwas teurer ist es dagegen schon in Dresden mit 1,83 Euro und in Leipzig mit 1,90 Euro. Knapp an oder sogar über der Marke von 2,00 Euro pro Eiskugel liegen hingegen Städte wie Stuttgart, Nürnberg und München.