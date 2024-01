Der Energieversorger Eins in Chemnitz fährt in der Frühschicht am Donnerstagvormittag das Kraftwerk Chemnitz-Nord herunter. Die beiden Blöcke werden künftig durch gasbetriebene Motorenkraftwerke ersetzt. Laut Betreiber verringere sich damit der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 um 60 Prozent.



Bis Donnerstag galt die Anlage als größte CO2-Schleuder der Region, die Haushalte und Firmen mit Wärme und Strom aus Braunkohle versorgte. Rund eine Million Tonnen CO2 seien pro Jahr in die Luft geblasen worden.