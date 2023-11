Der Automat funktioniert so ähnlich wie eine Packstation der Post – und er sieht dem gelben Kasten auch ziemlich ähnlich. Das Abholterminal im thüringischen Arnstadt hat einen berührungssensitiven Monitor in der Mitte, links und rechts befinden sich die Fächer, in denen die abholbereiten Dokumente liegen. Das Prozedere ist denkbar einfach, erklärt André Kudernatsch, Sprecher der Stadt: Ausweis bestellen und dabei "Abholung am Automaten" angeben. "Bereits wenn man sich dann also entschieden hat, 'Ja, ich möchte den am Automaten abholen', kriegt man einen QR-Code und muss sich außerdem noch als zweite Sicherheitsstufe eine PIN ausdenken. Und beides benutze ich dann, um sozusagen am Terminal das Papierchen abzuholen."