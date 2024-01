Zehn Jahre lang hat Brigitte Braun ihren dementen Mann Manfred zu Hause gepflegt. Dann habe die Pflege und das Arbeiten für sie nicht mehr funktioniert. Nun lebt der 72-Jährige seit einem Jahr in einer Senioren-WG. "Es ist mir nicht leichtgefallen, ihn sozusagen in fremde Hände zu geben", erklärt Brigitte Braun.

Anfangs ging Manfred Braun regelmäßig in eine Tagespflege. In dieser Zeit konnte Brigitte Braun als Museologin arbeiten. Doch als die Demenz fortschritt, wurde die Betreuung durch den Anbieter beendet. "Er ist sehr viel gelaufen, hatte dann aggressive Schübe, sodass man das dann nicht mehr tolerieren konnte", erklärt Brigitte Braun. Für sie fehle es an verlässlichen Angeboten und auch einem Rechtsanspruch auf einen Platz in der Pflege.