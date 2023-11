Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Satireaktion Scholz-Deepfake laut Experten nicht besonders gut gemacht

29. November 2023, 05:00 Uhr

Am Montag hat die Satiregruppe "Zentrum für politische Schönheit" eine gefälschte Videoansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz veröffentlicht. Darin verkündet Scholz vermeintlich, die AfD verbieten zu wollen. Das Video ist ein so genannter Deepfake, der mit Künstlicher Intelligenz angefertigt worden ist. Das Video war nicht besonders gut gemacht, wirft aber die Frage auf, wie künftig mit so etwas umgegangen werden sollte.