Auch in Thüringen sei der Start in die Sommersaison verheißungsvoll gewesen, sagte Maja Neumann von der Thüringer Tourismus GmbH. "Wir haben im Vorfeld eine Abfrage gestartet, und da war die Rückmeldung der Hotels und Unterkünfte, dass sie so gut wie komplett ausgelastet sind, also dass es nur noch vereinzelt freie Kapazitäten gibt beziehungsweise gab. Und das vor allem bei den kleineren Unterkünften."