"Die in Sachsen historisch bedingt überwiegenden Nadelholzbestände aus Kiefer und Fichte besitzen eine hohe Anfälligkeit gegenüber Sturm, Schneebruch, Insekten und Feuer", erklärt Marco Horn vom Staatsbetrieb Sachsenforst auf MDR-Anfrage. Um die Wälder also für die Zukunft zu wappnen, müssen sie umstrukturiert werden, indem verschiedene Baumarten gemischt angepflanzt werden. "Für den sächsischen Staatswald stellt der langfristige Waldumbau in leistungsfähige und ökologisch stabile Mischwälder eine vordringliche Aufgabe dar", sagt er.