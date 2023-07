Wochenlang kämpften im vergangenen Sommer in der sächsischen und böhmischen Schweiz sowie im Harz hunderte Feuerwehrleute gegen Waldbrände. Die Feuer loderten zum Teil in nur schwer zugänglichen Gebieten.

Einfach Leitungen unterirdisch ins Gebirge legen und dort Hydranten hinstellen sei schwierig, so der Vorsitzende des Feuerwehrlandesverbandes Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse. Er ist gleichzeitig Kreisbrandmeister in Landkreis Harz.

Das heißt, selbst wenn Leitungen liegen würden, sei es technisch schwierig, das Löschwasser ins Gebirge zu pumpen. Dennoch sei an Lösungen gearbeitet worden, so Lohse. Gerade für die Harz-Region: "Eine Lösung davon ist unser Flugzeug, welches entsprechend den Einsätzen und Anforderungen starten kann. Dann sind es die Wege, die nun endlich an der einen oder anderen Stelle ertüchtigt werden. Sodass wir mit unseren Tankfahrzeugen in die entsprechende Region vordringen können. Ein weiterer Punkt ist die Verbesserung der Löschwasser-Situation mit flexiblen Zisternen, im Volksmund auch Wasserblasen genannt."