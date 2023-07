Wegen der anhaltenden Trockenheit haben in Sachsen-Anhalt am Wochenende zahlreiche Hektar Feld und Wald gebrannt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT standen bei Stegelitz in der Nähe von Möckern im Jerichower Land am Samstagnachmittag rund 120 Hektar Acker- und Waldfläche in Flammen. Das Feuer ist der Polizei zufolge vermutlich durch Erntearbeiten ausgelöst worden. Der Brand wurde von rund 140 Kräften unter Kontrolle gebracht. Auch ein Polizeihubschrauber sei zur Erkundung eingesetzt worden.

Saalekreis: Brand verursacht Stromausfall

Bei Mücheln im Saalekreis brannte ein Feld zweimal: Ein erstes Feuer wurde am Samstag gelöscht. Am Sonntagmorgen flammte es wieder auf. Wie die Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatten Baumreihen am Rande des Rapsfeldes zwischen Branderoda und Mücheln Feuer gefangen. Insgesamt seien vier Stellen betroffen gewesen. Die Ortsfeuerwehr Mücheln sei mit elf Kräften ausgerückt und habe den Brand wieder gelöscht. Der Abschnitt werde aber weiter beobachtet.

Mücheln: Stromausfall am Samstag

Am Sonnabend hatte der Brand des 220 Hektar großen Feldes zu einem rund einstündigen Stromausfall geführt. Wie eine Sprecherin des Energieversorgers Mitnetz MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen sagte, hatte die Hitze durch das Feuer dazu geführt, dass sich zwei Leitungen zwischen Mücheln und Weißenfels zur Sicherheit abschalteten.

Damit waren rund 8.500 Kunden in und um Mücheln am späten Nachmittag ohne Strom. Am frühen Abend war die Versorgung den Angaben nach wieder hergestellt. Außerdem halfen Feuerwehrleute hilflosen Patienten in ihren Wohnungen oder in Pflegeheimen mit Notstromaggregaten, etwa um die Beatmung mit Sauerstoffgeräten zu gewährleisten. Verletzte gab es den Angaben nach nicht. Mitnetz geht davon aus, dass die Leitungen nicht beschädigt sind. Das werde aber noch genauer kontrolliert.

In Mücheln brannte ein Feld auf der Fläche, außerdem standen Baumreihen in Flammen. Bildrechte: MDR/Theo M. Lies

Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Zwei Weizenfelder in Brand

Außerdem mussten die Einsatzkräfte im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mehrfach ausrücken. Zunächst brannte der Polizei zufolge am frühen Samstagnachmittag ein circa 15 Hektar großes Weizenfeld in der Nähe von Fernsdorf. Die umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt.