Die meisten Infektionen sind in diesem Jahr in Sachsen registriert worden mit sieben Fällen, in Sachsen-Anhalt waren es sechs gefolgt von Berlin mit fünf Fällen.

Woran es liegen kann, dass der Osten am meisten betroffen ist, erklärt Elke Reinking vom Friedrich-Loeffler-Institut: "Das könnte daran liegen, dass das West-Nil-Virus 2018 erstmals in den östlichen Bundesländern aufgetreten ist. Es ist gerade in der Region als erstes eingetragen worden und konnte sich bei den Wildvögeln etablieren. Wir haben das Auftreten zuerst bei Greifvögeln in Zoos und Tierparks und bei Wildvögeln wie zum Beispiel Amseln und bei Pferden bemerkt."

West-Nil-Virus kam mit Zugvögeln nach Deutschland