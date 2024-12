Der Verein "Willkommen in Bautzen" hilft Geflüchteten, in Sachsen Fuß zu fassen. Er bietet mobile Beratung, Unterstützung bei Behördenbriefen, Anträgen oder Terminvereinbarungen.



Anfang des Jahres stand der Verein dann im Fokus einer Kleinen Anfrage der AfD, wie Geschäftsführerin Astrid Riechmann berichtet: "Wir haben vom sächsischen Ministerium für Soziales eine Anfrage erhalten, dass geprüft wird, welche Fördermittel an den Verein gezahlt wurden. Und offenbar hatte sich jemand von der AfD durch die Internetseiten unseres Vereins – und anderer Vereine wahrscheinlich auch – geklickt und gesucht, wo überall die Förderlogos des sächsischen Ministeriums enthalten waren. Man unterstellt uns, dass wir Unterstützungsangebote für Kriminelle anbieten."