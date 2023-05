Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels nur als ersten Schritt. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, er freue sich über die zusätzliche Milliarde. Doch das reiche nicht, ein Systemwechsel müsse her. Denn, so Haseloff, die Ministerpräsidenten könnten nicht jedes Mal nach Berlin fahren und betteln. Er pocht weiter auf einen Festbetrag pro Person, die nach Deutschland komme und mahnt die Verantwortung des Bundes an, die Wurzeln des Problems anzugehen und die Migration zu begrenzen. Man müsse die Schengen-Grenzen sichern und auch bei Rückführungen etwas tun.

Grenzen sichern, vor allem die europäischen Außengrenzen. Auch diese Forderung wurde schon vor dem Gipfel laut. So soll verhindert werden, dass überhaupt zu viele Menschen nach Deutschland kommen. Welche Ausmaße die Debatte annehmen kann, zeigte sich ebenfalls schon in den Tagen vor dem Gipfel etwa in kruden Forderungen des AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla, der sich im Mitteldeutschen Rundfunk dafür Aussprach, Länder wie Afghanistan als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Man müsse "die diplomatischen Beziehungen mit solchen Ländern wiederaufnehmen". Verhandeln mit den Taliban also?