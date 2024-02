Die neu formierte Linke-Gruppe im Bundestag wird künftig nicht von Dietmar Bartsch geführt werden. Er trete bei der Klausur am 19. und 20. Februar "nicht mehr für das Amt an", sagte der 65-Jährige, der bis zur Auflösung der Linksfraktion am 6. Dezember deren Vorsitzender war, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Damit verliert die Linke einen ihrer bundesweit bekanntesten Politiker in prominenter Position.