In dem angenommenen Entschließungsantrag wird die Bundesregierung aufgefordert, mit einem Gesetzentwurf dafür zu sorgen, dass diese Widerspruchslösung in das Transplantationsgesetz aufgenommen wird.

Der Bundesrat wählte den Juristen Holger Wöckel zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht. Der 47-Jährige ist seit Februar 2021 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und wurde 1976 in Karl-Marx-Stadt geboren.