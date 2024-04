Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Bundeswehr besser für die Verteidigung Deutschlands und seiner Verbündeten aufstellen und plant dafür ein einheitliches Führungskommando. Außerdem sollen Vorbereitungen zur Wiedereinsetzung einer Wehrpflicht getroffen werden, teilte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin mit.