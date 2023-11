So meldete auch die dpa lediglich mit Berufung auf "Kreise der Ampel-Fraktionen", dass der Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche in diesem Jahr zwischen dem 13. und 15. Dezember entscheiden könne. Da aber auch der Bundesrat noch gehört werden müsse und das für seine letzte Sitzung 2023 am 15. Dezember zu knapp sei, werde das frühestens am 2. Februar möglich. So könnte die Reform wohl erst am 1. April 2024 in Kraft treten.