Jahresbericht 2022 Rekordwert bei Beratungsanfragen zu Diskriminierung

Tausende Menschen haben im vergangenen Jahr Diskriminierungen im Zusammenhang mit Merkmalen wie Alter, Behinderung oder Geschlecht gemeldet. Wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes berichtet, sind das doppelt so viele wie 2019. Am häufigsten erlebten Betroffene Diskriminierung demnach auf dem Arbeitsmarkt. Die unabhängige Beauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Aterman, kündigte unter anderem ein Förderprogramm gegen Diskriminierung an.