Das sächsische Wirtschaftsministerium teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit: "Ein Zeitpunkt für die Antragstellung kann heute noch nicht sicher benannt werden." In der Bund-Länder-Verhandlung müssten zunächst offene Punkte geklärt werden. Details wurden nicht genannt. Den Angaben nach wird ein möglichst bundesweit einheitliches und bürokratiearmes Verfahren mit einer digitalen Plattform angestrebt.



Auch in Sachsen-Anhalt sind Antragstellung oder gar ein Auszahlungstermin offen. Das Wirtschaftsministerium in Magdeburg erklärte am Beispiel für Firmen mit entsprechender Heizung dem MDR: "Die konkrete Ausgestaltung der Härtefallhilfen für Unternehmen und Selbständige befindet sich derzeit leider noch im Abstimmungsprozess. Der entsprechende Richtlinien-Entwurf liegt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zur (...) Abstimmung vor." In Sachsen-Anhalt laufe noch die Abstimmung mit dem Finanzressort und dem Landesrechnungshof.