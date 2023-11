Das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz sieht vor, dass Erwerbszuwanderer auch qualifizierte Tätigkeiten in Deutschland ausüben können, für die sie nicht ausgebildet wurden. Voraussetzung dafür ist, dass sie einen im Herkunftsland staatlich anerkannten anderweitigen Abschluss vorweisen können. Außerdem müssen sie eine zweijährige Berufserfahrung nachweisen – eben genau in dem Job, für den sie sich in Deutschland interessieren. Ausgenommen sind sogenannte reglementierte Berufe, wie z. B. solche im medizinischen Bereich. So könnten beispielsweise auch IT-Fachkräfte ohne berufsspezifischen Hochschulabschluss hier arbeiten. Zudem soll es fortan zu weniger Bürokratie und kürzeren Verfahrensdauern führen, weil die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland für nicht-reglementierte Tätigkeiten überflüssig wird.