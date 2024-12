Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund hat ein Problem. Er findet keinen Parkplatz in Berlin. In einem TikTok-Clip stellt er zur Schau, was ihn bei seiner Parkplatzssuche behindert. Im Video steht er vor einem Parkplatz, auf dem mittig ein Parkscheinautomat platziert ist. So, dass kein Auto darauf passt. Davon würde es in der Straße sogar mehrere geben, erzählt er mit Blick in die Kamera. "Und wer jetzt denkt, dass das 'ne grüne Innovation ist, der irrt, weil Berlin wird von einem CDU-Bürgermeister regiert, der genau solchen Wahnsinn zulässt", sagt Siegmund. Was ist dran?