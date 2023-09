Wegen der stark steigenden Zahlen an ankommenden Migranten und Flüchtlinge pochen die 16 Bundesländer seit dem Frühjahr auf mehr Geld vom Bund. Am liebsten hätten sie die Rückkehr zu einem System von Kopfpauschalen, bei dem die Zahlungen des Bundes sich an der Zahl der Abkommenden orientieren würde. Scholz hatte den Regierungschefs der Länder im Mai eine Überarbeitung der Finanzierung in Aussicht gestellt. In diesem Jahr unterstützt der Bund Länder und Kommunen mit rund 3,75 Milliarden Euro.