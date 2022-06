Einschränken, einschüchtern, abhalten – so lässt sich das Sicherheitskonzept beim G7-Gipfel in Bezug auf Proteste verstehen. Montagmittag zum Beispiel dürfen gerade einmal 50 Menschen an einer Kundgebung in die Nähe des Tagungsortes teilnehmen. Wobei Nähe auch relativ ist, denn die Protestierer müssen 500 Meter entfernt von Schloss Elmau stehen. Näher dürfen sie nicht ran und es ist fraglich, ob einer der Staats- und Regierungschefs so überhaupt Notiz von ihrer Anwesenheit nimmt.