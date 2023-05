Der sächsische Umweltminister Wolfram Günther will sich im Bundesrat dafür einsetzen, die Altersgrenze von 80 Jahren beim geplanten Heizungstausch zu senken. Hintergrund ist der Entwurf des Bundes für ein Gebäudeenergiegesetz, in dem es unter anderem um den Austausch von Heizungen geht. Ausgenommen von dem Austausch sollen Menschen ab 80 Jahren sein. Der Grünen-Politiker Günther sagte dazu MDR AKTUELL, in Sachsen habe man "überdurchschnittlich viele ältere Menschen, Rentnerinnen und Rentner, die nicht so viel auf der hohen Kante" hätten.