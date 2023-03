Klausur in Weimar Grüne beschwören Gemeinsamkeit

"Gemeinsam stärker" ist aber auch eine Botschaft an die Koalitionspartner in der Ampel, SPD und FDP. Weniger Streit, mehr Zusammenhalt, am Ende stärkt das alle. Die Grünen glauben trotz all des Zwistes mit den Liberalen, trotz verbaler Entgleisungen wie dem Putin-Habeck-Vergleich durch FDP-Vize Wolfgang Kubicki, dass sie in der richtigen Konstellation mitregieren. So wird in Weimar von nahezu jedem Abgeordneten betont, wie gut doch die Zusammenarbeit mit SPD und FDP auf der Arbeitsebene in den Ausschüssen funktioniere. Auf die Frage, warum dennoch zuletzt bei wichtigen Vorhaben nur noch Stillstand herrscht, gibt es allerdings keine Antwort, außer vielleicht: An uns liegt es nicht.