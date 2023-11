Die Grünen haben ihre Doppelspitze wiedergewählt. Ein Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Karlsruhe bestätigte am Freitag die beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour für jeweils eine zweite Amtszeit.

Lang wurde von 82,3 Prozent der Delegierten gewählt. Sie trat auf dem für Frauen reservierten Platz ohne Gegenkandidatin an. Im Vergleich zu ihrer ersten Wahl zur Parteivorsitzenden beim digitalen Grünen-Parteitag im Januar 2022 konnte sich Lang verbessern: Die 29-jährige hatte damals nur 75,93 Prozent der Stimmen erhalten. Bei der anschließenden Abstimmung per Brief verbesserte sich ihr Ergebnis auf 78,73 Prozent.