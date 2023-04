Das Grundsteuergesetz des Bundes ist verfassungswidrig, so das Ergebnis eines umfassenden Rechtsgutachtens von Prof. Dr. Gregor Kirchhof, das der MDR Wirtschaftsredaktion vorliegt. Beauftragt wurde der Steuerrechtler vom Bund der Steuerzahler sowie "Haus & Grund Deutschland".

Das Papier soll nun als Grundlage für Musterklagen dienen, die die beiden Verbände in mehreren Bundesländern, unter anderem auch in Sachsen, vor Gericht bringen wollen. "Es ist offensichtlich, dass die neue Grundsteuer so nicht funktioniert und am Ende zu deutlichen Mehrbelastungen führt", sagt der Präsident des Steuerzahlerbunds, Reiner Holznagel. "Haus & Grund"-Präsident Kai Warnecke fasst die neue Grundsteuer mit drei Schlagworten zusammen: "zu kompliziert, intransparent und ungerecht".

Das sogenannte Bundesmodell, um das es in dem juristischen Gutachten geht, wurde vom heutigen Bundeskanzler und damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 2019 neu geregelt. Es wurde schon früh von Steuerexpertinnen und -experten als besonders kompliziert kritisiert.

Das Bundesmodell gilt derzeit in elf Bundesländern, darunter Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz; sowie leicht abgeändert im Saarland und in Sachsen. In den restlichen Bundesländern – Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen – gelten jeweils eigene Grundsteuergesetze.

Wegen der neuen Gesetze der Bundesländer mussten Millionen Hauseigentümer in den vergangenen Monaten eine neue Grundsteuererklärung abgeben. 82 Prozent der insgesamt rund 36 Millionen Erklärungen sind bei den Finanzämtern eingegangen. Rund 15 bis 20 Millionen Steuerbescheide wurden seit Einreichung der Unterlagen ausgestellt.

Viele der Eigentümer erlebten dabei eine böse Überraschung, so Reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler. So seien viele erstaunt, dass die im Bescheid festgesetzte Miete über der tatsächlich verlangten Höhe liegt. Auch der angegebene Bodenrichtwert sorge immer wieder für Irritation, da er oft deutlich höher sei als bisher. Die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, sei aber begrenzt. Laut Gesetz kann der Eigentümer nicht wie im Erbrecht per Gutachten den Gegenbeweis antreten und so den Wert nach unten korrigieren. "Wir haben noch nie so viele besorgte Steuerzahler gehabt", so Holznagel. Auch der Präsident von "Haus und Grund", Kai Warnecke, berichtet von einem "großen Mitglieder-Zulauf" deswegen.

Das Gutachten von Prof. Gregor Kirchhof, der an der Universität Augsburg den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht inne hat, nennt insgesamt zehn Punkte, die das Grundsteuergesetz rechtswidrig machen sollen. Unter anderem hält der Steuerrechtlicher den Bodenrichtwert für problematisch, weil die Werte "systematische Bewertungslücken" aufweisen und "zuweilen kaum vergleichbar" seien.

Die strukturellen Fehler der absolut gesetzten Bodenrichtwerte verdeutlicht der Steuerrechtler am Beispiel der Stadt Berlin. So hat die bevorzugte Wohnlage Wannsee zum 1. Januar 2022 einen vergleichsweise geringen Bodenrichtwert von 1.500, in der weniger attraktiven Lage Neukölln ist der Wert gut doppelt so hoch: 3.200.

Das liegt unter anderem daran, dass der Bodenwert auch auf den reinen Grundstückskaufpreisen einer Gemeinde basiert. Die Bebauung bleibt außen vor. Wenn ein Grundstück mit einem mehrstöckigen Haus bebaut werden kann, steigert das dessen Wert, nicht aber den einer Wohnung im jeweiligen Haus. Ganz im Gegenteil werden manche lieber im ersten Stock eines zweistöckigen Hauses am Wannsee wohnen, als auf der entsprechenden Etage eines vierstöckigen Hauses in Neukölln. Zudem kann es gerade in sehr guten Wohnlagen wie Berlin Wannsee vorkommen, dass es kaum Verkaufsfälle gibt.