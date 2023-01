Nach der Ankündigung Bayerns haben sich andere Bundesländer bereits geäußert. Aus Thüringen hieß es als Reaktion am Dienstag: "Wir verlängern nicht." Eine Sprecherin des Finanzministeriums in Magdeburg hatte MDR SACHSEN-ANHALT bereits Anfang Januar gesagt, es gebe keine Überlegungen für eine weitere Fristverlängerung. Auch in Sachsen will man an der gesetzten Frist festhalten.