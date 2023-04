Habeck argumentierte, Deutschland müsse aufpassen, dass Schlüsseltechnologien nicht nach China und in die USA abwanderten. Dabei gehe es um einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren. Zuletzt hatte Habeck ein Konzept für günstigen Industriestrom angekündigt, der allerdings erst am Ende des Jahrzehnts aus Windenergieanlagen auf See kommen soll. Finanzminister Christian Lindner von der FDP hatte sich zur Finanzierung skeptisch geäußert.