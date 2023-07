Der Haushaltsentwurf soll am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden. Er sieht für 2024 erhebliche Sparmaßnahmen vor. Einsparungen soll es zum Beispiel beim Elterngeld geben. Offiziell ist hier von einer "Dämpfung der Ausgabendynamik" die Rede. Nach "Spiegel"-Informationen soll beim Elterngeld die Einkommensgrenze von 300.000 auf 150.000 Euro gesenkt werden.

Weitere Einsparungen sind bei Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung geplant: So soll ab dem kommenden Jahr der Bundeszuschuss für die Pflegeversicherung komplett entfallen. Der Zuschuss an die gesetzliche Krankenversicherung soll auf dem bisherigen Niveau eingefroren werden. Den Zuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung will Lindner absenken.