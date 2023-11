Bildrechte: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Kinderkrankengeld nur bis 12 Jahre Infektionswelle trifft Eltern von Jugendlichen besonders hart

26. November 2023, 05:00 Uhr

Derzeit grassiert in Deutschland eine Infektionswelle – auch bei Jugendlichen. Doch Eltern haben in der Regel nur bis zum 12. Lebensjahr des Kindes für insgesamt 30 Tage Anspruch auf Kinderkrankengeld. In der Pandemie war der Anspruchszeitraum noch verlängert worden. Ab 2024 droht wieder eine Kürzung und das grundsätzliche Problem bleibt: Sind Teenager häufig krank und müssen betreut werden, führt das zu Lohneinbußen.