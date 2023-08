Die Ampel-Koalition hat am Mittwoch den Entwurf des Klima- und Transformationsfonds (KTF) beschlossen. Für 2024 sind deutlich mehr Gelder vorgesehen als in diesem Jahr. Rund 212 Milliarden Euro will die Bundesregierung von 2024 bis 2027 in den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft investieren. Der größte Teil, knapp 19 Milliarden Euro, soll für klimafreundlichere Gebäude und die Heizungsförderung genutzt werden.