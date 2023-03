Streitpunkt Infrastruktur: Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP durfte wohl in den letzten Verhandlungsstunden viele Haken an seine Projekte machen. Es wird einen schnelleren Ausbau von Autobahnstrecken geben. Und das eigentliche Plus für die FDP: Wo auch immer eine ökologische Fläche betroffen ist, muss sie nicht mehr wie bisher durch andere ökologische Flächen ersetzt werden. Es darf auch eine Ablösesumme gezahlt werden. Böse Zungen sprechen schon vom Ablasshandel. Der FDP-Chef nennt das einen Paradigmenwechsel. Quälende Baustopps und Gerichtsverhandlungen wegen Naturschutzmaßnahmen dürften damit seltener werden.