Viele Daten sind im Internet für alle frei verfügbar, zum Beispiel was sozial gerechter wäre als die Pendlerpauschale, welche konkreten Bausteine die Treibhausgase im Verkehrssektor senken können und für Fortgeschrittene sogar eine ganze Studie zu Klimaschutzinstrumenten. Zugegeben, so eine Studie liest man nicht mal einfach nach Feierabend. Aber als Bundesverkehrsminister hat Wissing besonders privilegierten Zugang zu den besten Beraterinnen und Experten. Zudem ist es schlicht sein Job, die Klimaziele in seinem Sektor einzuhalten und dabei gut zu kommunizieren, wie das gelingen kann. Allein in seiner Politik schlägt sich das noch nicht nieder.