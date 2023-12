Zwischen Halle und Nordhausen Abellio kündigt Zugausfall zu Weihnachten an

Zwischen Halle und dem Nordhausen in Thüringen fahren ab dem ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember nachts erneut keine Züge. Grund sind laut Abellio Personalengpässe in den Stellwerken. Wie das private Bahnunternehmen mitteilte, gilt die "nächtliche Betriebsruhe" von jeweils 18 Uhr bis 6 Uhr und bis einschließlich Sonntagmorgen am 31. Dezember.