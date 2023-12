Ich glaube, die Berichterstattung ist weniger eindimensional geworden. Klar, es gibt immer noch reißerische Schlagzeilen. Es verkauft sich eben gut, wenn man die Klimabewegung kritisieren kann, wenn man da Skandale aufdecken kann. Aber es wird inzwischen sehr viel häufiger die Frage gestellt, warum wir eigentlich so wenig über den Klimawandel und so viel über die Klimabewegung sprechen. Es wird mehr darüber reflektiert, warum eigentlich was wie zum Thema gemacht wird, und das ist realistischer Weise fast alles, was Medienberichterstattung in dieser Hinsicht leisten kann. Der Rest ist eben eine politische Frage.