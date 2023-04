Inflationsausgleich Schlichterspruch soll Tarifstreit beilegen

Hauptinhalt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch Erzieherinnen und Erzieher sollen in den nächsten zwei Jahren Sonderauszahlungen und Inflationsausgleiche erhalten. Wie viel Geld das genau sein soll, steht in einem Schlichterspruch, den Gewerkschaften und Arbeitgeber im Tarifstreit vereinbart haben. Wie dieser bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern ankommt und ob sie Streiks dann vorerst beendet sind, wird am Samstag bekannt gegeben.