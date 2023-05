Smart Meter Bundesrat billigt neue Vorgaben für intelligente Stromzähler

Privathaushalten werden die Smart Meter als nützlich angepriesen, weil sie den Stromverbrauch transparent (Smartphone-App) machen und Einsparungen ermöglichen sollen. Zudem sollen Smart Meter dynamische Stromtarife möglich machen, bei denen sich der Preis mehrmals am Tag ändern kann. So könnten Haushalte Strom nutzen, wenn er besonders billig ist, so die Idee. Allerdings gibt es seit Jahren auch erhebliche Kritik an den Smart Metern, was ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit betrifft.