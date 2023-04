Digitale Stromzähler sollen in Deutschland schneller Verbreitung finden. Der Bundestag billigte mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP sowie der CDU/CSU ein entsprechendes Gesetz. AfD und Linke stimmten dagegen.

Digitale Stromzähler - auch Smart Meter oder intelligente Stromzähler genannt - sind vernetzte Messgeräte für Wärme oder Strom, die den Verbrauch automatisch an die Anbieter und Verbraucher übertragen. Sie sollen den Verbrauch für Kunden transparenter machen und beim Stromsparen helfen. So sollen Haushalte per Handy-App jederzeit Überblick über ihren Stromverbrauch haben und etwa die Nutzung oder Ladung großer Geräte wie Elektroautos gezielt steuern können.