Der Bundestag hat am Freitag ein Gesetz zum Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes beschlossen. Geplant ist die Inbetriebnahme eines 9.700 Kilometer langen Netzes bis 2032. Dabei solle es sich in großen Teilen um eine Umwidmung des derzeitigen Gasnetzes handeln, so der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse. Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) schätzen die Kosten auf knapp 20 Milliarden Euro. Das Kernnetz ist damit eines der größten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre in Deutschland.